I furbetti delle auto: targhe straniere per non pagare né multe né tasse

di Alberto Comisso

PORDENONE - Sempre più furbi e sempre più scaltri. Soprattutto se si tratta di eludere il Fisco, non pagare lee trovare il modo più efficace anche per risparmiare sul risparmiabile. È sufficiente, magari dell'Est Europa, per riuscire ad ottenere qualche benefit. Ma è bene precisare subito, a scanso di equivoci, che questo è une che sempre più le forze di polizia stanno cercando di individuare e stangare i furbetti. E per loro possono essere guai seri: sequestro della macchina e una multa sino a 335 euro.Anche nella Destra Tagliamento i casi non mancano. Ed è su proprio su questo fronte che si stanno concentrando i controlli: se è vero che non è facile individuare chi ha ritargato il proprio veicolo, dopo averlo fatto immatricolare in un paese straniero come Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca, è anche vero che il nostro Codice della strada parla chiaro. Se l'auto estera appartiene a cittadini residenti in Italia (sia connazionali che stranieri), può circolare liberamente al massimo per un anno. Dopodiché deve essere ritargata dalla nostra Motorizzazione, pagare le nostre tasse e le polizze assicurative...