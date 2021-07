Si schianta con l'auto e rimbalza contro gli alberi: conducente miracolato

AZZANO DECIMO/BRUGNERA - Con l'auto è volato contro un albero rimbalzando come una pallina da ping-pong, poi una ruota si è staccata. Impressionante incidente nel pomeriggio verso le 17 ad Azzano Decimo lungo via Rimembranze. Il conducente di una Bmw non è riuscito a mantenere in strada l'autovettura, andando a impattare violentemente contro due alberi, prima a destra e poi a sinistra. Nel botto una ruota è finita a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari, rimasti increduli quando hanno appurato che il conducente è rimasto illeso.

Incolumi anche i conducenti di due autovetture che verso le 17 si sono scontrate a Brugnera in via Villa Varda di San Cassiano. Sul posto sono arrivati i pompieri di Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza le auto, una delle quali finita nel fossato. Poco dopo altro intervento per i vigili del fuoco di Pordenone in viale Venezia, all'altezza dell'incrocio con viale Grigoletti. In un tamponamento tra due auto è scoppiato uno degli airbag della vettura posteriore. Il conducente è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.