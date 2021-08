Precipitano con l'auto per 50 metri nella scarpata e finiscono nel campo sportivo, tre feriti

ERTO E CASSO - Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 agosto, in via Val Zemola a Erto. Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Cimolais, l'auto con a bordo tre uomini, residenti in paese - rispettivamente di 33, 35 e 38 anni -, è precipitata nel sottostante campo da calcio, dopo aver divelto il guardrail di protezione e dopo una corsa nella scarpata di una cinquantina di metri.

Alle 17.50 è stato allertato il Nue112. A Erto sono stati inviati dalla centrale operativa della Sores l'elisoccorso del Fvg, ambulanze e vigili del fuoco. I pompieri, arrivati da Belluno, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto uno dei tre occupanti, rimasto incastrato, mentre gli altri due sono usciti autonomamente dalla Lancia Y.

Due dei feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pordenone e all'ospedale di Belluno. Un terzo, le cui condizioni sono più critiche, è stato portato all'ospedale di Udine in elicottero Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.