Denuncia di una mamma: «Aiutatemi a trovare il pirata della strada che ha fatto cadere mio figlio, correva su una Opel nera» Foto

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Brutta caduta per un ragazzo di 12 anni venerdì in tarda serata in via Leopardi, caduta causata dal passaggio di un auto che poi non si è fermata per soccorrere il giovanissimo ciclista. A segnalare l'episodio la mamma del ferito con un post sui social (Sei di Fontanafredda se..). Un post molto duro nei confronti di chi prima avrebbe causato la caduta e poi non si è fermato a prestare i necessari soccorsi. Il tutto accompagnato da una bella foto delle ginocchia sbucciate e sanguinanti per la caduta sull'asfalto.

«Un brutto episodio - conferma al telefono - non tanto per le ferite, ma per la situazione creatasi. Mio figlio corre in bicicletta con i colori della ciclistica Fontanafredda ed è abituato alle cadute che per loro sono all'ordine del giorno. Quando ho controllato la ferita ho capito che non aveva avuto conseguenze gravi, tanto da decidere che non fosse necessario nemmeno portarlo al Pronto soccorso per un controllo. Grave invece il fatto che si corra lungo le strade del comune pensando di essere dei piloti di Formula 1».



Come scritto anche nel post in Facebook, «ringrazio le signore che hanno visto l'episodio e hanno subito soccorso mio figlio. Purtroppo nessuno è riuscito a prendere nota del numero di targa. Unica certezza il fatto che l'auto era di colore nero o comunque scuro e che non si è fermata alla caduta del ragazzino. Il giovanissimo ciclista, che in quel momento non si stava allenando ma era in sella alla sua bicicletta personale, era atteso proprio dalla mamma nel parco vicino a casa dove avrebbe dovuto incontrarsi anche con un amico. «Stava ritardando e non capivamo perché, poi la chiamata di mio marito avvisato della caduta e precipitatosi sul posto». «Penso - ha aggiunto nel post - che chiunque corra lungo le strade del comune quando incontra persone a piedi o in bicicletta, debba rallentare. Non siamo su un circuito e le strade non devono diventare luoghi di sfogo di mancati piloti».



Non è la prima volta che capita, come segnala anche un'altra mamma il cui figlio è finito su un'auto, poi anch'essa volatilizzatasi senza che chi era alla guida abbia prestato soccorso al ferito a terra, episodio accaduto poco prima dell'avvio dell'attività scolastica». In quel caso l'automobilista aveva frenato di colpo, il ragazzo non era riuscito a frenare ed era finito contro la stessa auto, distruggendo anche la sua bicicletta.



«Abbiamo segnalato subito l'accaduto alla polizia locale - spiega la mamma del 12enne - ma non sarà facile individuare l'auto e chi era alla guida». Via Leopardi collega Vigonovo a Fontanafredda e corre parallela alla provinciale del Gorgazzo. È strada piuttosto stretta e con diverse curve, spesso percorsa a velocità sostenuta dagli automobilisti, come più volte segnalato anche dai residenti. A poco valgono i rallentatori in prossimità dell'incrocio con via Gortani. È anche una delle strade, proprio perché qui la velocità degli automobilisti è un vero problema, più controllate dalla Polizia locale, ma anche questo deterrente spesso non è sufficiente, nonostante le varie sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada.