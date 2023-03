CORDENONS - Serata alquanto movimentata, quella di domenica, per i residenti di via Alessandro Volta e soprattutto per quanti avevano lasciato l'auto parcheggiata lungo un lato della strada, come d'abitudine, visto che è consentito. Un uomo, forse un giovane, alla guida di una vecchia Golf è letteralmente piombato sulle vetture in sosta: alla prima ha fatto fare un balzo di venti metri, facendola finire in mezzo alla carreggiata e poi come birilli è accaduto lo stesso ad altre cinque, una dietro l'altra. La strada era bloccata e, allarmati dal frastuono provocato dai violenti tamponamenti, alcuni residenti sono scesi in strada e si sono trovati davanti una scena assai poco piacevole, soprattutto perchè alcune delle auto hanno subito danni importanti. Anche alcuni automobilisti in transito si sono fermati per capire cosa poteva essere accaduto.

LA FUGA

I testimoni hanno raccontato di una persona con un giubbotto rosso, probabilmente dell'Est Europa, che sembrava ubriaca e che dopo aver fatto il disastro è sceso dalla vecchia Golf e si è messo a correre, scappando per non essere identificato Nel frattempo è scattatto l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e anche quelli della Polizia municipale. Hanno raccolto le varie testimonianze, controllato l'interno dell'auto lasciata in via Volta dall'uomo che ha tamponato le sei vetture e attraverso la targa sono risaliti al proprietario della Volkswagen.

L'ARRIVO

Dopo un po', mentre i poliziotti continuavano a procedere per accertare la dinamica dell'incidente, è arrivato un uomo, straniero e anche lui palesemente "alticcio", che ha detto di essere il proprietario della vettura che aveva provocato quel pandemonio. Ma, da quanto appreso, viste le sue condizioni, all'uomo è stato chiesto di andare a casa (ovviamente non al volante di un'automobile) e di presentarsi il giorno dopo alle forze dell'ordine. Nessuno dei testimoni è stato in grado di dire con certezza che si trattava della stessa persona che era alla guida della Golf e aveva centrato sei vetture in sosta. Saranno ora le indagini della Volante ad accertare l'identità del guidatore, anche se ovviamente non si potrà più stabilire se era o meno ubriaco.