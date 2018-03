Auto di lusso: studentessa finisce in balia di una banda di ladri sinti

di Paola Treppo

PORDENONE -universitaria finisce in balia di una bandaspecializzata inper la vendita di auto die alla fine 4 persone residenti in provincia die nelvengonodai carabinieri della stazione di Ancona Brecce Bianche.L’operazione è nata dalla denuncia peredpresentata il 3 febbraio scorso da una studentessa universitaria di Ancona che aveva riferito ai militari dell'Arma di essere stata obbligata da alcune persone a versare sul proprio conto corrente postale undi 26mila euro, risultato successivamente provento di una truffa ai danni di una persona residente a. Contro la sua volontà, a provvista ottenuta, la ragazza doveva riscuotere la somma versata alla presenza di alcuni componenti della banda criminale.I carabinieri hanno iniziato i servizi di osservazione e di controllo vicino alla casa della studentessa. Grazie a queste attività e alle intercettazioni telefoniche, i carabinieri hanno avuto modo di verificare che la ragazza, dopo essere uscita nel primo pomeriggio dalla sua casa, era stata "agganciata" da due donne: C.M., di 39 anni, e P.I.C., di 32 anni, di origini sinti. Queste ultime, dopo averla trattenuta in undel centro di Ancona, l'avevano accompagnata nell’ufficio postale, sempre di Ancona, per cercare di incassare la somma.L'incasso non era riuscito e le due sinti, a quel punto, avevano costretto la ragazza ad andare nell’abitazione di una di loro. Qui, nel corso della serata, sarebbero giunti gli altri componenti della banda, tali “Marco” e “Giorgio”, che avevano tentato di "definire", con violenza, la questione del mancato prelievo del denaro.Per evitare reazioni violente nei confronti della studentessa, i carabinieri sono intervenuti immediatamente arrestando le due donne. Le indagini hanno poi accertato che l’assegno circolare di 26mila euro versato sul conto corrente della studentessa universitaria era statoe riconducibile a una truffa ai danni di una persona di Schio (). Questa ultima, a seguito di una compravendita di un’autovettura di grossa cilindrata, aveva inviato al "venditore", tramite, la foto dell’assegno circolare, riprodotto e poi versato sul conto corrente postale della studentessa di Ancona.Così, mercoledì scorso, 21 marzo, in provincia di, i carabinieri della stazione di Ancona Brecce Bianche, insieme ai colleghi delle stazioni didi Pordenone e di, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Gip del tribunale di Ancona nei confronti degli altri componenti della banda: "Marco" e "Giorgio" sono stati individuati in B.S., 28 anni, residente a Pasiano di Pordenone, e Z.S., di 28 anni, residente a. Il provvedimento di cattura, emesso per i reati di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e truffa, conclude l'attività investigativa avviata dopo l’arresto di C.M. e della P.I.C.Gli sviluppi investigativi, ricostruiti dai carabinieri di Ancona, comandata dal capitano Fabio Ibba, hanno accertato altre 6 truffe consumate sul territorio nazionale e hanno permesso alla banda composta da sinti di ottenere profitti per oltre 150.000 euro.