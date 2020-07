Macchina in fiamme dopo l'incidente, automobilista si salva in extremis

PORDENONE - Dopo essere uscito di strada e andato a finire contro gli alberi, è riuscito a mettersi in salvo prima che l'auto prendesse fuoco. E' successo questa notte, venerdì 3 luglio, a Pordenone.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale della Comina verso le 3.30. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha finito autonomamente la corsa contro un terrapieno e gli alberi circostanti, al termine del rettilineo di via Consorziale, nella zona industriale.

Il conducente è riuscito fortunatamente a uscire illeso dal veicolo prima che lo stesso venisse interamente avvolto dalle fiamme.

I pompieri, con non poche difficoltà, a causa del gocciolamento di carburante dal serbatoio, hanno dovuto ricorrere anche all'uso delle pinze oleodinamiche per poter accedere al vano motore e al bagagliaio per spegnere completamente l'incendio.

L'operazione è stata ultimata con la messa in sicurezza del veicolo e la consegna del mezzo al carro attrezzi attorno alle 5.30. Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA