Auto distrutta da un rogo in mezzo ai campi, indagano i carabinieri

AVIANO - Un incendio, scoppiato verso le 12.30 di oggi, sabato 27 giugno, a Marsure, ha completamente distrutto un'auto. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Wassermann, dove la macchina era staa lasciata in sosta in una strada sterrata, in mezzo alla campagna.

All'arrivo dei pompieri l'auto era completamente avvolta dalle fiamme, che avevano cominciato a intaccare anche le chiome degli alberi vicini. In poco tempo l'incendio è stato spento. Sono in corso accertamenti per capire l'origine del rogo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Aviano per le attività di competenza.

