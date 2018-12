PORCIA - Intervento per incendio di 2 autovetture in Via Cortivesse a Porcia: per cause non potute accertare, nella notte della vigilia, due autovetture sono state coinvolte da un incendio nei pressi del parcheggio de "il Baretto". Danni alle sole autovetture. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dalla sede di Pordenone e i Carabinieri di Sacile.

