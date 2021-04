Tamponamento da brividi: due auto finiscono in bilico sul tetto dei garage Foto

PORDENONE - Auto in bilico sul solaio di due garage interrati a Pordenone: il difficile recupero dei vigili del fuoco. L'intervento è stato oggi, martedì 27 aprile, in via Dante a Pordenone.

Auto in bilico: cosa è successo?



A far finire le due vetture in bilico è stato un tamponamento di un autofurgone: il motorino di avviamento del mezzo si è azionato per un guasto all'impianto elettrico e l'autofurgone è finito contro le due macchine che hanno sfondato il parapetto. I pompieri, dopo aver sollevato le auto con alcuni cuscini pneumatici, le hanno portate in sicurezza trainandole con un verricello. Sul posto la Polizia municipale di pordenone per i rilievi.