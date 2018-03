La Punto finisce nel canale, due anziani restano incastrati dentro l'auto

di Paola Treppo

FIUME VENETO e CASARSA (Pordenone) - Perde il controllo della Fiat Punto e finisce con lanel: ferita una coppia didi San Giovanni di. L'incidente stradale, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli, è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 13 marzo, all'altezza del civico 14 di via San Vito, a Bannia diDopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.e moglie sono rimastiall'interno della vettura ed è stato necessario l'impiego delle pinze oleodinamiche per estrarre la coppia dall'abitacolo della Fiat Punto. L'intervento è stato complesso e delicato.La coppia di coniugi, entrambi di 80 anni di età, è stata poi soccorsa dal personale medico di una ambulanza inviata sul luogo dell'dalla centrale Sores di Palmanova. I due sono stati accolti in ospedale; hanno riportatolesioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Le cause della fuoriuscita autonoma sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità.