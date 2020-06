Sbanda in auto e finisce contro la colonna in cemento di una recinzione

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Ha perso il controllo della sua Audi A3 ed è finito contro la colonna in cemento di una casa dell'abitato di Savorgnano. L'uomo, 64 anni, di San Vito al Tagliamento, è stato soccorso poco dopo le 17 di questo pomeriggio, mercoledì 17 giugno, dal personale sanitario di un'ambulanza del 118 e dai Vigili del fuoco di San Vito. Poco distante dal luogo dell'incidente è atterrato anche l'elisoccorso, ma le condizioni del ferito erano buone, non aveva traumi importanti ed è stato trasportato all'ospedale di San Vito in ambulanza.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale sanvitese, sul posto assieme ai Vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno collaborato con il personale del 118 e poi hanno messo in sicurezza l'autovettura.

