Perde il controllo dell'auto e finisce gomme all'aria nel sottopasso

di Paola Treppo

PORDENONE -neldi via Cappuccini a. L'è accaduto intorno alle 8.30 di questa mattina, giovedì 19 aprile, per cause al vaglio della polizia locale di Pordenone e Roveredo in Piano, intervenuta per rilievi e viabilità.Al volante del mezzo c'era unache, per fortuna, non ha riportatogravi; è stata soccorsa dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto in codice giallo dalla centrale Sores di Palmanova. La conducente è uscita da sola dall'abitacolo e ha rifiutato il trasporto in ospedale per gli accertamenti sanitari; di fatto per lei solo tanta paura e qualche botta. Per la messa in sicurezza della auto cappottata e per la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco di Pordenone.