SAN VITO - Quasi 700 km a piedi da San Vito a Strasburgo, per parlare di autismo e inserimento lavorativo al Parlamento europeo. Mancano ormai poche ore all'inizio della nuova impresa del sanvitese Valentino Gregoris, artigiano edile e papà di Alessio, ragazzo di vent'anni con un disturbo dello spettro autistico. Rappresentante dell'associazione Noi uniti per l'autismo e fondatore del progetto Autismo percorso di vita, Gregoris comincerà il suo cammino domenica 21 agosto alle 5.30, da Piazza del Popolo, a San Vito. Arriverà a Strasburgo lunedì 12 settembre, e il 13 sarà ricevuto nella sede dell'europarlamento. «Comincia a salire l'ansia - ha raccontato il protagonista dell'iniziativa - che però lascerà presto il posto al piacere di incontrare tante persone nel corso del cammino. Sto ricevendo molte chiamate in questi giorni, in tanti si aggregheranno ad alcune tappe». «Quello che più mi sta a cuore - ha spiegato Gregoris - è sensibilizzare il lavoro attivo dei nostri ragazzi con autismo. L'esempio recente dell'Electrolux, che in collaborazione con la cooperativa Futura ha assunto sei persone disabili, non deve diventare così utopistico». «Non tutti possono fare tutto, ma un po' tutti possono fare qualcosa: questo è il mio motto», ha affermato Gregoris.

I PAESI

Nel suo percorso, suddiviso in 23 tappe (in totale 684,8 km), toccherà quattro nazioni: Italia, Austria, Germania e Francia. «Nella parte italiana avrò una serie di incontri con le amministrazioni dei vari comuni in cui passerò. Saranno per la gran parte località montane, come Montereale, Claut, Longarone, Pieve di Cadore, Cortina, San Martino di Badia, Bressanone e Vipiteno», ha specificato l'artigiano. In Austria farà tappa a Innsbruck e in altre realtà turistiche, in Germania toccherà la Baviera e Baden-Württemberg e in Francia l'Alsazia. Passerà anche per il comune di Rixheim, gemellato con San Vito. Durante tutto il percorso, inoltre, sarà accompagnato dai camperisti sanvitesi, che si alterneranno per dargli supporto logistico. Viaggerà «leggero, con un solo zaino, perché non sarà un percorso facile, tra asfalto, salite e discese», ha commentato Valentino, che spera «in condizioni meteo abbastanza favorevoli, pur mettendo in conto la pioggia».

IL PROGETTO

Autismo senza confini, titolo simbolico del progetto di Gregoris, ha il patrocinio del comune di San Vito. È un'iniziativa supportata anche dall'eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini, che ha dichiarato: «Come parlamentari ci stiamo muovendo per chiedere iniziative più forti, o almeno finanziamenti sul fondo sociale per ragazzi e adulti con autismo, perché il loro tasso di occupazione è sotto il 10%, contro il 47% relativo alle persone con altri tipi di disabilità. Bisogna puntare i piedi e l'acceleratore». La Somsi e l'amministrazione comunale di San Vito hanno organizzato due trasferte in pullman per chi vorrà godersi un assaggio dell'impresa dell'artigiano. Nella prima, sabato 27 agosto, sarà possibile vedere Valentino in azione durante una delle ultime tappe in Italia, da La Villa-Badia a Antermola-San Martino in Badia. La seconda sarà una trasferta di tre giorni, dall'11 al 13 settembre, con destinazione Strasburgo e visita all'Europarlamento. Valentino Gregoris non è nuovo a questo tipo di percorsi e non è mai solo: nella camminata di 100 km da San Vito a Lignano che l'ha visto impegnato alcuni mesi fa, «si sono aggregate, tra una tappa e l'altra, quasi cento persone. Condividere l'esperienza con loro è stata la cosa più bella».