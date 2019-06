Aurora, una carriera nata da un rifiuto: «Sei una ciofeca, negata per la danza...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - Una carriera che è nata da un: otto anni fa un'Ma da allora quella bocciatura è diventata il trampolino di lancio per, brava a regalarsi una serie di rivincite personali. Diciannove anni da compiere a novembre, la giovane artista sacilesesta percorrendo una strada importante, alternandosi tra studio, progetti, esami e audizioni. Sta sostenendo la prova di maturità ai licei Pujati, nell'indirizzo linguistico, partendo da una media del 9.08 in pagella, esattamente la stessa conseguita nel quarto anno. Eppure la sua mente in questo momento non sta viaggiando solamente tra libri e appunti: la danza è il pane quotidiano, irrinunciabile anche nei weekend. Tanti sacrifici, molte rinunce e delusioni soprattutto all'inizio del cammino sono state felicemente ripagate