Bravissima Aurora! La nostra ballerina neppure 18enne che ha conquistato Bucarest

SACILE - (A.T.) Non ha ancora diciotto anni - li compirà il prossimo novembre - maè già grande nella. La giovanha chiuso il mese di aprile nel migliore dei modi staccando un pass per il. Merito della performance di Riccione, dove la scorsa domenica ha vinto il concorso nazionale Sarò protagonista, riservato agli assoli e al passo a due. Mai titolo fu più azzeccato! Aurora, che ha partecipato nella categoria moderno seniores si è esibita nella coreografia Cilla del maestro Salvatore Gagliardi della scuola di danza Ballet School di Pordenone e ha rubato davvero le scene, diventando davvero protagonista. Il balletto moderno eseguito dalla ballerina liventina ha entusiasmato il quartetto di giudici composto da Adrienne Balogh, Monica Ratti, Gianluca Raponi e Jacopo Maggi. Così è arrivato il primo premio della giuria. Un viaggio a Bucarest a metà giugno, destinazione Gran Galà dell'Opera, dove si potrà esibire insieme ad altri ballerini internazionali...