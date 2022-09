Attentato terroristico islamico in una missione friulana in Mozambico: non si hanno più notizie di due sacerdoti

Attentato terroristico di matrice islamica questa notte, marcoledì 7 settembre 2022, nella missione di Chipene, in Mozambico, dove operano sacerdoti e volontari della diocesi di Concordia-Pordenone. Al momento non si hanno notizie sulla sorte di don Lorenzo Barro e di don Loris Vignadel che è stato parroco di Aviano.

+++ ULTIMI AGGIORNAMENTI +++

Secondo fonti non ufficiali i due sacerdoti sarebbero riusciti a scappare e sarebbero ora in fuga. Sono ore di apprensione per tutte le comunità dove i due preti hanno operato, amati e stimati dai parrocchiani.