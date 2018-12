Trovato sul bus senza biglietto, cerca di allontanarsi e viene arrestato

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Trovato senza il biglietto sull'autobus, non fornisce le sue generalità, cerca di allontanarsi e viene arrestato. Pensava di farla franca andandosene via quando l'agente verificatore lo ha trovato sull'autobus dell'Atap senza il biglietto a Fontanafredda. G.D., 33 anni di nazionalità nigeriana è incappato in un controllo degli agenti Atap, ignorando che ora gli ispettori dei bus sono agenti di polizia a tutti gli effetti, il 33 enne ha pensato che per farla franca gli sarebbe bastato allontanarsi. L'agente Atap ha invece chiamato i carabinieri che hanno fermato l'uomo. Per lui è scattato l'arresto per violenza, resistenza e rifiuto di fornire le generalità. Arresto convalidato poi dall'autorità giudiziaria.