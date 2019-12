All'asta Casa Fabris. Il Comune cambia idea, non sarà un museo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Va all', dopo una serie di rinvii,, immobile situato a, in piazza Diaz, che l'ultima proprietaria, Giulia Fabris, nel 2011 ha lasciato in eredità al Museo civico. La sua volontà era quella che fosse trasformata in un contenitore culturale, ma la valutazione del Comune è stata diversa: l'immobile è stato inserito nel Piano delle alienazioni perché per le sue caratteristiche (l'ubicazione, le dimensioni, i gravami) è stato ritenuto. Al complesso,