Scatta l'asta delle biciclette senza un padrone: ritrovate negli anni, nessuno le ha reclamate

di Emanuele Minca

SAN VITO (PORDENONE) - A settembre la Polizia locale proporrà l'E in attesa dell'evento, che sarà molto gradito agli amanti delle due ruote e delle mobilità sostenibile, il comandante Achille Lezi lancia un appello per risalire al proprietario della fede nuziale che ha in ufficio da una dozzina d'anni.Sono molteplici le ragioni per cui le aste di biciclette sono tornate di moda, richiamando compratori ma anche semplici curiosi. L'ultima organizzata a San Vito si è tenuta nel 2013 al magazzino comunale, riuscendo a smaltire praticamente tutte le biciclette senza un padrone. Da allora la Polizia locale ne ha rinvenute ancora molte altre e visto che i legittimi proprietari non le hanno reclamate, il magazzino è tornato a riempirsi. SicchèPer ora però non ci sono ulteriori dettagli, e al comando di Polizia locale informano «che le modalità, così come la data dell'asta e tutte le informazioni per aderirvi, saranno rese disponibili prossimamente sul sito del Comune».