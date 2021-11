Azienda sanitaria assume quasi 200 operatori, anche per sostituire il personale "no vax" sospeso

PORDENONE - L'azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) ha comunicato, in una nota, che procederà all'assunzione di 113 infermieri, di 76 operatori sociosanitari e di 8 fisioterapisti, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di assistenza sanitaria verso gli utenti dell'area vasta pordenonese e non solo. In particolare, l'assunzione di 58 infermieri e 8 fisioterapisti rientra nell'attuazione del Piano di assistenza territoriale approvato dal direttore generale di Asfo, che articola la gestione operativa dell'emergenza Covid-19 a livello aziendale, prevedendo anche l'assunzione di personale infermieristico per il progetto sperimentale degli "infermieri di comunità", per la Centrale operativa territoriale e per l'assistenza domiciliare e residenziale per le cure palliative. I restanti infermieri andranno a garantire la sostituzione del personale infermieristico sospeso, che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale al fine di prevenire il rischio di diffusione e contagio da Sars- CoV-2 e, infine, l'acquisizione di personale infermieristico per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito ospedaliero.

Sulla questione è intervenuto anche vicegovernatore della Regione con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Ha spiegato che «le prime 80 persone in graduatoria del concorso bandito dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) per l'assunzione di operatori socio sanitari categoria Bs in Friuli Venezia Giulia prenderanno presto servizio a tempo indeterminato nelle strutture afferenti all'azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo) e al Centro di riferimento oncologico di Aviano». «A seguito del concorso espletato a giugno del 2020 e all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta lo scorso mese di ottobre da parte di Arcs - spiega Riccardi - tenendo conto dei fabbisogni esistenti nella Destra Tagliamento, 76 persone saranno assunte in Asfo e 4 al Cro di Aviano. In questo modo - conclude il vicegovernatore - andremo a completare l'organico, entro l'anno, secondo le esigenze previste».