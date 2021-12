VALVASONE ARZENE - Dal primo dicembre Ilenia Teccolo è ufficialmente assessore alla Gentilezza di Valvasone Arzene. A nominarla Markus Maurmair, sindaco del Comune, un paese di circa 4mila anime a poca distanza da Pordenone, che ha aderito alla proposta che era stata avanzata dell’associazione “Cor et Amor”. Una pensata che nelle intenzioni vorrebbe favorire buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Ilenia Teccolo, 47 anni, sposata e una figlia, assessore eletto a ottobre che seguiva già Istruzione e Politiche giovanili, è ora diventata anche “costruttore di gentilezza” col non semplice compito di rendere in paese ogni pratica di gentilezza un’abitudine e accrescere il benessere della comunità , p artendo d ai più piccoli. Temi che l’assessore ha accolto con favore , dimostrando di avere le idee chiare su come intend a agire: «Quando sono venuta a conoscenza del progetto mi sono entusiasmat a . Essere assessore alla Gentilezza per me significa ascoltare le persone che mi sono vicin e e difendere il patrimonio di relazioni della mia comunità , o ggi più che mai sotto attacco a causa di un contesto sociale caratterizzato dal Covid e dagli effetti nefasti che esso ha portato non solo sulla salute pubblica ma anche sulla socialità » .

Come si presenterebbe a chi non la conosce? E che ruolo ha concretamente l’assessore alla Gentilezza?

«Sono una persona semplice a cui piace partecipare attivamente alla vita del mio paese. In particolare mi piace stare con i più piccoli, che mi danno anche molto e mi fanno star bene. Il ruolo? È prima di tutto molto importante essere attenti alla gentilezza, a partire dai bambini e dai giovani, prestando attenzione alle parole e ai gesti».

Ma che influenza potrà avere in un piccolo comune come Valvasone Arzene? Non c’è il rischio che si riduca tutto a una bella trovata?

«Io cercherò di fare e di dare il meglio che posso a tutti , incondizionatamente . Q uanta influenza concretamente potrò avere col mio operato sarà solo il tempo a dirlo. Partendo da una base importante, ossia dalla fiducia che la gente ha riposto in me » .

Si sente all’altezza di un compito così particolare? Cosa fa nella vita , fuori dall’impegno amministrativo?

«Fino a qualche anno fa ero commessa in una pasticceria, oggi sono una collaboratrice domestica. Lavoro che mi permette di essere di aiuto a chi ha bisogno di un sostegno».

Di certo questa è una novità nel panorama nazionale: ma di cosa dovrebbe occuparsi il suo assessore alla Gentilezza? Ne avete parlato in Giunta?

« Il mio ruolo è di costruire buone pratiche coinvolgendo anche gli adulti in spazi comuni, insegnando loro ad avere rispetto verso tutti e tutto, in particolare i bambini. L’obiettivo è di aiutarli nel quotidiano, ma anche organizzando degli appositi eventi per loro. L’aspetto più semplice , ma anche più importante , sarà regalare ogni giorno un sorriso a tutti » .

Perché proprio lei in questo ruolo?

«D a anni svolgo volontariato ai Centri estivi della nostra parrocchia , quasi ogni giorno accompagno i bambini a scuola con il Pedibus . Questi aspetti hanno spinto i miei colleghi assessori e il mio sindaco a scegliere me , proprio per la mia presenza costante nella vita di comunità. Accompagnando i bimbi a scuola, ricordo loro ogni giorno di salutare tutti quelli che incontrano » .

In qualche modo si era già calata nel ruolo prima ancora di avere l’incarico... Ma quanto realmente si può incidere con la gentilezza e addirittura con un assessorato dedicato ?

«Penso in realtà che ce ne sia molto più bisogno di quanto comunemente si creda in quanto percepisco , anche nel nostro piccolo, un senso di sfiducia, di diffidenza e in qualche caso di solitudine . A volte basta anche un semplice sorriso per attenuare questi sentimenti negativi » .

Per quella che è la sua percezione, pensa possa essere più facile svolgere il suo compito in un paese ? Forse in una città sarebbe più complicato.

«Se non altro v ivere in una piccola realtà ci rende più consapevoli de l valore della famiglia, dell’amicizia e ci rende più sensibili verso i minori o verso chi soffre ; questo avviene anche grazie al fatto che ci conosciamo quasi tutti . Quindi sì, penso che in una città medio-grande un assessorato alla gentilezza sarebbe difficile da gestire» .

Cosa c’è nel programma dell’assessorato, sempre ammesso che ci sia un programma ?

« Ci saranno delle giornate dedicate alla gentilezza dove accoglieremo per esempio i nuovi nati dell’anno precedente o dove i nonni potranno stare insieme ai nipoti. Vorrei organizzare la nuova Biblioteca comunale come spazio comune con giochi-laboratori. Tra le mie idee ci sarebbe quella di dare un attestato , un riconoscimento a chiunque nel mio paese partecipi a una pratica di gentilezza , come ad esempio tutti gli accompagnatori del Pedibus» .

Quanto prevede di spendere per promuovere la gentilezza?

«In realtà il mio è un assessorato senza portafoglio, n on sono previsti specifici fondi per l e attività che vorrei portare avanti; ma di certo proporrò alla g iunta progetti che saranno presentati e possibilmente condivisi anche con il c onsiglio comunale . L’obiettivo è coinvolgere il più possibile chiunque amministra la cosa pubblica nell’ idea di essere più attenti al prossimo » .