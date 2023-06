PORDENONE - Tra i quaranta e i cinquanta studenti ieri mattina hanno fatto irruzione all’istituto Mattiussi di Pordenone entrando come un’orda furiosa, alcuni con il cappuccio per non farsi riconoscere, poteva sembrare una goliardata da ultimo giorno di scuola, invece no, appena hanno aperto la porta dell’istituto di via Fontane alcuni hanno buttato a terra tutto, danneggiando, ciò che incontravano: banchi e arredi. La dirigente in quel momento stava facendo scrutini all’istituto Sarpi, il personale ha chiamato le forze dell’ordine (sul posto gli agenti delle Volanti) oggi verrà sporta denuncia. Le telecamere dell’edificio potranno far luce su quanto accaduto. Dall’interno della scuola altri ragazzi hanno realizzato i video per postarli in rete come trofei. «Sono entrati a tutta velocità, come lo scorso anno e hanno iniziato a distruggere ciò che avevano davanti», ha spiegato chi ha assistito la scena.



LA RABBIA

In pochi minuti un bene pubblico è stato violato e danneggiato, ma soprattutto l’episodio dimostra quanto le scuole possano essere esposte alla follia di chi decide di prenderle di mira. Non ci sono state violenze al personale. L’anno scorso, quando era avvenuto un episodio simile, chi si trovava all’interno dei locali era stato letteralmente travolto. In quell’occasione la scuola aveva lanciato l’allarme per l’escalation di violenza che da fuori irrompe all’interno degli istituti e si fa sentire nelle classi. Il livello di aggressività negli adolescenti è in aumento, non pochi i casi di risse nelle vicinanze degli istituti della provincia, ma anche fuori dalle discoteche come raccontano gli studenti, abituati ad un linguaggio sempre più prepotente e a comportamenti borderline. Secondo la narrazione di chi la scuola la vive, va considerata a tutti gli effetti un luogo aperto al dialogo, proprio strutturalmente il Mattiussi pare un anfiteatro dove durante l’anno e la maturità, in particolare, si assiste agli studenti che ripassano prima di una verifica o si scambiano delle opinioni. Ma a questo punto, l’istituto potrebbe vedersi costretto a chiedere la chiusura come avviene per le scuole primarie.



I CELLULARI

L’ondata di prepotenza tocca tutta la comunità scolastica, il cyberbullismo pare una punta di un iceberg e nel sommerso vi è uno strato di rabbia repressa che sfocia in violenza, la stessa che transita sui cellulari e pare per i ragazzini la normalità. Già si registrano casi di docenti minacciati da studenti spalleggiati da famiglie che coprono scorrettezze vietate dai regolamenti scolastico, dall’uso dei telefonini in classe, alle magliette che sembrano più top da spiaggia, fino agli insulti al personale scolastico, senza rispettare i limiti dell’educazione tradizionale. «Abbiamo paura – fanno sapere – delle bande fuori controllo, perciò civicamente tutta la comunità, la politica, le forze dell’ordine dovrebbero riunirsi per cercare di evitare l’irreparabile».



LA DENUNCIA

La segnalazione è avvenuta rapidamente, ma i ragazzini avvertito il pericolo si sono dileguati lasciando le tracce di un atto vandalico che non può essere scambiato con una festa di fine anno, l’ultimo saluto prima delle vacanze. Tecnici, collaboratori scolastici, docenti hanno temuto per l’incolumità degli studenti, per fortuna nessuno si è fatto male. La misura è colma, tanto che la stessa scuola potrebbe chiedere maggiore sicurezza, poiché tutti i progetti di educazione civica e contro il bullismo sono stati avviati, ma probabilmente è arrivato il momento di un intervento più drastico.