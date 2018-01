Arrivano le Theròseghe: lunatiche e capricciose per stregare il paesino

di Paola Treppo

ERTO (Pordenone) - Arrivano le, le buffe creature cheil paesino di. Ma chi sono? Le Theròseghe hanno deciso di tornare durante le festività invernali di quest’anno e, per loro, la comunità ha decorato le vie del centro storico e l’abitato nuovo di Erto con vestiti colorati,e l’immancabile sagoma del profilo furbetto della Theròsega, uniti alla fantasia e all’abilità degli ertani.L’ispirazione arriva dal racconto popolare della Theròsega di Erto, che tutti gli abitanti conoscono bene e tramandano di famiglia in famiglia, di madre in figlia: la Theròsega incontra ogni inverno San Giovanni e ogni volta lo prega di essere. San Giovanni accetta e le chiede di andare a prendere l’acqua per poterla benedire e procedere al battesimo. La Theròsega corre a rifornirsi di acqua ma, decidendo di riposarsi un po’ prima di tornare dal santo, sifino al mattino dopo e perde l’occasione di essere battezzata. Ci riproverà l’anno dopo.Si tratta di un modo per sottolineare lama anche per segnare l’attesa delle tanto attese festività natalizie. L'Ecomuseoanche quest’anno racconta l’invasione delle Theròseghe sui social network, in particolare sulla pagina Facebook www.facebook.com/ecomuseovajont, dove si possono scoprire e i luoghi del paese dove sono, ma anche pubblicare foto e lasciare commenti sull’evento. Facendo sempre attenzione a non offendere la sensibilità delleTheròseghe di Erto: non si sa mai che abbiano pronto del carbone da far trovare nella calza il giorno dell’Epifania. Queste buffe creature si nasconderanno tra le mura e gli angoli di Erto fino al 31 gennaio.