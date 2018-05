Colpi da 50mila euro nelle aziende: 43enne condannato dopo 7 anni

di Paola Treppo

SEQUALS e MANIAGO (Pordenone) - Avevaall’interno di alcuneche operano nei comuni diasportando, tra l’altro, oltre 3.200 litri di gasolio, e merce e utensili per un valore di oltrePizzicato e riconosciuto colpevole dei colpi, l'uomo, 43 anni,, di Sequals, è finito in manette nella giornata di ieri, domenica 28 maggio. Ad arrestarlo la polizia di Stato di Pordenone, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.Zampaglione deve scontare la pena di 2 anni di reclusione per furto e ricettazione, reati commessi nel periodo compreso tra il primo marzo e il 24 luglio 2011 in provincia di Pordenone. L’arresto è stato effettuato da personale della Sezione catturandi della Squadra mobile. Il 43enne, che ha a suo carico numerosi precedenti di polizia, è stato portato nel carcere di Pordenone.