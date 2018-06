Papà stalker perseguita la figlia con problemi psicologici: arrestato 75enne

di P.T.

PORDENONE - Un uomo di 75 anni, residente in provincia di, è statodagli agenti della polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere, per l'ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti della figlia, ospite di una comunità e affetta da problemi di natura psicologica.L'anziano, che già si era reso protagonista di episodi violenti e dicontro la, nei giorni scorsi aveva cercato di assodare un cittadino straniero, cui aveva promesso del denaro, proponendo azioni violente nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni che, a suo dire, ostacolavano il suo rapporto con lei. Nel mirino erano finitie personale dell'azienda sanitaria. Apprese le intenzioni dell'uomo, le indagini hanno avuto un'accelerazione e il 75enne è stato bloccato e condotto in carcere a Pordenone.