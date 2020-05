Spara ai topi in cortile, arriva l'Arma e in casa trova la marijuana: «Ma coltivo e fumo tutto io»

MANIAGO - Il tiro a segno nel cortile di casa aveva preoccupato i vicini, perchè avevano ricevuto delle minacce e si sentivano in pericolo. Nel pomeriggio del 12 maggio hanno chiamato i carabinieri della stazione di Maniago e l'intervento, partito come un controllo sulla regolare detenzione di armi, si è chiuso con un arresto per droga. Alessio Simonutti, 49 anni, di Maniago, era stato portato nel carcere di Udine, come disposto dal sostituto procuratore Andrea Del Missier. Ieri, convalidato l'arresto, il gip Rodolfo Piccin ha disposto una misura cautelare più lieve: l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, che in questo caso è quella dei carabinieri della stazione di Maniago.

LA CARABINA

Simonutti, difeso dall'avvocato Roberto Arduini, ieri ha fornito la sua ricostruzione al giudice. A cominciare dall'uso della carabina ad aria compressa, che gli sarebbe servita per uccidere i topi che minacciavano le gabbie dei suoi cardellini. In casa deteneva anche una balestra, un machete (che userebbe quando deve fare lavori nel bosco), coltelli, pugnali e stiletti. Per quanto riguarda la droga, che aveva suddiviso in sacchetti a seconda della qualità, ha spiegato di essere un forte fumatore di marijuana, sostanza che coltiverebbe in proprio e la cui detenzione è per uso personale, a parte qualche sporadica cessione a un paio di amici.

LA MARIJUANA

Il quantitativo sequestrato dai carabinieri, intervenuti con il comandante Ivan Basaldella, non è modico. In casa sono stati recuperati 407 grammi di sostanza stupefacente, il cui caratteristico odore è stato percepito non appena i militari sono entrati nell'abitazione. Quello che doveva essere un controllo sulle armi segnalate dai vicini di casa, si è arricchito con una perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno cercato nelle varie stanze e nei pertugi dove Simonutti avrebbe potuto nascondere la droga. Hanno recuperato diversi sacchetti che, una volta accumulati sul tavolo della cucina assieme alle armi, hanno portato al sequestro di oltre 400 grammi di marijuana. Secondo i carabinieri e la stessa Procura, il quantitativo di stupefacente non è compatibile con il solo consumo personale, le armi detenute, inoltre, non erano state denunciate per la regolare detenzione. È per questo che è scattato l'arresto convalidato ieri mattina dal Gip.

LA DIFESA

La difesa ridimensiona l'episodio. «Non c'era alcuna intenzione lesiva», spiega l'avvocato Arduini in merito alle minacce rivolte ai vicini, che hanno anche filmato l'episodio. Per quanto riguarda le armi, precisa che sono di libera vendita. In passato Simonutti era finito nei guai perchè, contrariato dal fatto che era stato allontanato dal titolare del bar Al Bottegon, era tornato nel locale brandendo, azionando e puntando una motosega contro gli avventori con cui aveva avuto un diverbio. Era stato il titolare del locale a disarmarlo.



