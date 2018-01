Gli danno fiducia ma lui continua a rubare: 39enne finisce in carcere

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - Se ne frega delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal tribunale e dalla libertà controllata passa direttamente in. A finire in prigione un cittadino italiano di 39 anni di, C.F. le sue inziali. Eppure avevano tentato di "recuperarlo" in tutte le maniere, accordandogli un minimo di, vista l'età, per cercare di reinserirlo al meglio nel tessuto sociale del suo paese.Gli avevano però imposto di osservare delle prescrizioni. Era stato sottoposto, cioè, al regime della, con un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Trieste, perché era statonel settembre scorso per resistenza a pubblico ufficiale. Lui se n'è infischiato degli obblighi e ha continuato a commettere reati.Già nel novembre del 2017, infatti, convocato inper seguire una terapia, invece di aspettare il suo turno, aveva approfittato del borsello lasciato per un attimo incustodito sulla scrivania dal, peril cellulare e andarsene, senza sottoporsi al controllo sanitario. I carabinieri di Polcenigo, comandanti da maresciallo Ezio Bit, hanno raccolto con dovizia di particolari tutte le intemperanze e violazioni commesse dal 39enne per poi redigere un'informativa per l'autorità giudiziaria con cui richiedere un aggravamento della misura cautelare. Così, martedì scorso, 16 gennaio, i carabinieri hanno atteso che l'uomo si presentasse in caserma per la firma e lo hanno. Adesso deve scontare nel carcere di Pordenone cinque mesi diper un cumulo delle pene.