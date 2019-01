Rubò abiti per 60.000 euro in negozio del centro: arrestato il quarto uomo

PORDENONE - Un uomo di 30 anni, cittadino romeno, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere - con mandato di arresto europeo - per l'ipotesi di furto aggravato compiuto a Pordenone, è stato arrestato ieri pomeriggio in Emilia Romagna. L'uomo è sospettato di essere il quarto componente della banda che nell'autunno scorso aveva messo a segno un furto da 60 mila euro in un negozio di abbigliamento del centro storico di Pordenone.



La mattina dopo il furto, la Questura locale riuscì a risalire ai presunti componenti del gruppo criminale, arrestandone tre e recuperando l'intera refurtiva. Il quarto riuscì a fuggire lanciandosi dal secondo piano, da un'altezza di circa 4 metri, dalla stanza dell'ostello che stava occupando. Indagini successive avevano permesso di emettere il provvedimento restrittivo nei suoi confronti: misura che è stata notificata ieri quando l'uomo, con precedenti penali e un decreto di espulsione del 2016 firmato dal prefetto di Piacenza, è stato bloccato dai Carabinieri di Granarolo nell'Emilia dove aveva messo a segno un furto in una profumeria, per circa 800 euro di refurtiva.

