Raid in casa di due anziani: ruba 800 euro, 54enne arrestata in Veneto

Brillante operazione dei carabinieri di Casarsa della Delizia: alle prime ore dell’alba hanno localizzato in Veneto e arrestato la 54enne D. C. per furto aggravato in abitazione.



Si era introdotta nel pomeriggio di giornate del 1. e 7 giugno, con l’aggravante di aver commesso i reati a danno di persone anziane e invalide. Prima in casa di un 72enne residente a San Giovanni e poi di un 81enne residente a Valvasone/Arzene (Pn), forzando le porte d’ingresso o utilizzando le finestre lasciate aperte ed aveva asportato denaro in contante per circa 800 euro.



I militari dell’Arma, acquisite le relative denunce, avevano avviato immediatamente accertamenti. La donna, una volta arrestata, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Trieste .

