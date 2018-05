Trovato con la droga da spacciare: in manette un giovane straniero

di Paola Treppo

PORDENONE -per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente un cittadino ivoriano di 23 anni, N.K. le sue iniziali,in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Il giovane è finito in manette nella prima serata di ieri, lunedì 21 maggio.Erano da poco passate le 20 quando, a Pordenone, in piazza XX Settembre, durante un servizio di prevenzione e di controllo del territorio, una pattuglia della squadra volante della polizia di Stato della città, ha identificato il cittadino ivoriano. Alla vista delle divise, il 23enne si è subito mostrato molto nervoso. Controllato, è emerso che lo straniero aveva già dei precedenti in materia di; perquisito, è stato trovato in possesso di 32,58 grammi di marijuana che è stata posta sotto sequestro.