Fermato per un controllo, automobilista con alias doveva espiare 3 anni e 10 mesi di reclusione: arrestato

PORDENONE - Fermato per un normale controllo dalla Polstrada di Pordenone la scorsa notte al casello di Portogruaro, un cittano straniero che deve espiare 3 anni e 10 mesi di reclusione è stato arrestato. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo con targa estera. Il conducente dalle banche dati risultava avere un alias, circostanza che ha imposto una verifica più approfondita al fine di accertarne anche le esatte generalità. E’ emerso che a carico dell’uomo, 34 anni, pendeva una ordinanza di esecuzione di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, per precedenti riferiti a reati di furto aggravato e ricettazione, risalenti agli anni 2011 e 2012.

I poliziotti hanno quindi accompagnato l’uomo negli uffici di Pordenone per procedere ai successivi atti ed ulteriori accertamenti, poi lo hanno condotto nella casa circondariale di Gorizia. Dall’analisi del profilo criminale dell’arrestato è emerso che è abitualmente dedito a reati contro il patrimonio in genere, quali truffe, furti e ricettazioni sia in Italia che in altri Stati Europei, per cui la esecuzione della misura restrittiva della libertà personale ne ha interrotto la reiterazione dei reati .

L’operazione messa in atto conferma l’alta attenzione che gli organi di Polizia mantengono nei confronti dei transiti di merci e persone lungo le principali arterie provinciali, comprese quelle che costituiscono un importante corridoio di mobilità da e verso l’Europa dell’Est.