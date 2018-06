Cosa rubano le bande di ladri nei nostri market? Ecco la "classifica"

di Paola Treppo

PORDENONE e GORIZIA - Sgominata unacomposta da cittadini romeni chenei supermercati di mezzo. Li hanno presi i carabinieri della stazione di Pordenone e del Nucleo operativo e Radiomobile della città della friulana della Destra Tagliamento. L’indagine era partita a giugno 2017.Ildi Porcia con un danno di 2.230 euro in un primo colpo e di 3.000 in un secondo raid; ildi Leno con refurtiva per 815 euro; ildi San Vendemiano per 700 euro; ildi Gorizia per 260 euro; il Mega di Pordenone per 700 euro; il Fassa Coopdi Pozza di Fassa per 450 euro. Erano stati tentati furti anche aldi Budoia, al Conad di San Vito al Tagliamento e al Conad di Porcia.Il gruppo di ladri agiva in orario di apertura, approfittando dei momenti in erano presenti pochi commessi, ripartendosi i compiti con astuzia. Una voltadella spesa con la merce, perlopiù confezioni di caffè e superalcolici di marca, il ladro usciva di corsa passando dalle casse non presidiate o dalle porte antipanico, dileguandosi dopo avere caricato la refurtiva a bordo di auto condotte da un complice che attendeva all’esterno. La merce,, veniva subito rivenduta al ricettatore che la custodiva in unlocalizzato in zona industriale, sottoposto a sequestro.La prima accelerazione delle indagini, durate un anno, è del 19 settembre 2017 quando Valentin Mihai Iorga, 27 anni, e Ioana Ramona Crisytea, 30 anni, senza fissa dimora, sono stati pedinati e arrestati in flagranza all’uscita delBrescia Ovest dopo avere rubato al Bingo di San Vendemiano. E quando Mariam Cantea, 46 anni, e Alexandra Iulina Sahoi, 26 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati dopo avere colpito il Famila di Gorizia. In quella circostanza erano state sequestrate una Alfa Romeo 156 e una Lancia Lybra usate per i colpi.Poi sono stati identificare gli altri membri della banda: Ion Tinca, 48 anni, e Constantin Bursuceanu, 45 anni, senza fissa dimora; denunciato a piede libero il ricettatore, P.R., 53 anni di Pedrengo, commerciante, a cui, in questi giorni, a seguito di perquisizione, sono state sequestrate le derrate alimentari.Trovatie carne in scatola, caffè, barattoli di, prodotti sottaceti e sottolio,e superalcolici, anche di pregio, casalinghi e piccoli elettrodomestici, del valore complessivo di 70.000 euro, il tutto stipato in un capannone di Albano Sant’Alessandro. Lì c'era un po' tutto quello che era stato rubato dalla banda nel Nord Italia; la merce sarebbe stata. Per tutti è stata chiesta la misura della custodia cautelare in carcere, al momento non ancora eseguita perché sono irreperibili.