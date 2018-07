Sorveglia con la mini telecamera la cantina dove prepara dosi di droga

di Paola Treppo

PORDENONE -di stupefacenti a: la polizia di Stato arresta uno straniero che aveva allestito anche un sistema di, nella cantina della palazzina.Le manette sono scattate sabato 7 luglio; durante la mattinata, gli agenti hanno notato uno strano andirivieni di persone vicino a un edificio di via Vespucci: hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno di un appartamento della palazzina dove vive un cittadino ivoriano di 32 anni, M.V. le sue iniziali, già noto per precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.Lo hanno trovato con due dosi diappena confezionate. In cantina, poi, all’interno di una borsa è stata rinvenuta altra marijuana, quasi 3 etti, oltre al necessario per il preconfezionamento di dosi da spacciare: un bilancino di precisione, un rotolo di cellophane, e un taglierino. Il cittadino ivoriano aveva predisposto anche un sistema di videosorveglianza concon cavo di alimentazione lungo 15 metri, per controllare e monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell'ordine.Già destinatario di un provvedimento diè statoper detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 luglio, si è tenuta l'udienza di convalida e il 32enne è stato condannato a 2 anni di reclusione e a 4.000 euro di multa. Per lui è stata disposta la misura cautelare in carcere.