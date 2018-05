Era al parco con gli amici: finisce in manette per rapina e ricettazione

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPILIMBERGO e TRIESTE -, lesioni personali e ricettazione. Queste le accuse per un ragazzo di 22 anni,, cittadino libanese residente a Udine e di fatto domiciliato a Trieste che nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 maggio, intorno alle 19, è statodai carabinieri della stazione diI militari dell'Arma lo hanno rintracciato in una zona di Spilimbergo nota agli inquirenti perché frequentata spesso da alcuni suoi connazionali. Il giovane, inoltre, ha dimorato per un periodo in questa cittadina della Destra Tagliamento: la conosce abbastanza bene e ha mantenuto dei contatti con amici e conoscenti.L'arresto è stato eseguito a seguito di un ordine di carcerazione emesso il 7 maggio scorso dalla Procura della Repubblica di: il ventiduenne deve scontare ladi due anni e 8 mesi di reclusione per rapina, lesioni personali e ricettazione commessi aSabbiadoro il 17 luglio del 2015. Adesso si trova nel carcere di Pordenone.