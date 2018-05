Rubava di continuo in ecopiazzola: incastrato dalla video sorveglianza

di Paola Treppo

SAN QUIRINO e VITTORIO VENETO -in eco piazzola ama viene pizzicato dall'occhio delle telecamere di sorveglianza e i carabinieri lo identificano; si tratta di un cittadino originario del Marocco, 49 anni,, residente a). I militari dell'Arma hanno eseguito nei suoi confronti la misura dell'onel comune in cui vive, Vittorio Veneto. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Pordenone a seguito dalla richiesta avanzata dal pm Andrea Del Missier a seguito delle lunghe indagini svolte dai militari dell'Arma della stazione di Aviano.Al cittadino marocchino viene anche attribuita unacommessa lo scorso 27 luglio quando, poco prima delle 16, a San Quirino, in via San Rocco, vicino alla piazzola ecologica per il conferimento dei rifiuti, aveva cercato di rubare materiale ferroso ed elettronico; allora era stato scoperto con le mani nel sacco dal responsabile dell'isola verde, un operaio comunale, che si era insospettito dopo aver visto un buco nella rete di recinzione dell'impianto. Il marocchino lo avevaper riuscire a scappare con il suo bottino e si era arreso sono all'arrivo dei carabinieri di Aviano.A seguito delle indagini svolte dai militari è emerso che l'extracomunitario era stato già allontanato dalla ecopiazzola in precedenza perché trovato dentro all'area in orario di chiusura; aveva rubato diversi materiali il 2 aprile e il 5 maggio dello scorso anno.Nell'ordinanza, il Gip contesta altri colpi commessi tra il mese di novembre 2017 e il mese di gennaio 2018: erano sparite, sempre nell'area di conferimento di San Quirino. Adesso non potrà più raggiungere l'isola verde ed è obbligato a restare a casa dalle 21 alle 6. In caso contrario, se pizzicato di nuovo, la misura cautelare sarà aggravata: arresti domiciliari o custodia in carcere.