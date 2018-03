Arrestato giovane corriere di droga: nei guai anche l'amico e un 17enne

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) -un giovane. Lo hanno pizzicato i carabinieri del Norm della Compagnia di Spilimbergo nella notte di ieri, venerdì 23 marzo, durante un controllo su strada; erano quasi le 23 quando la pattuglia ha fermato una Peugeot 307 con targa francese che nei giorni precedenti aveva già attirato i sospetti nei militari: a bordo c'era una sempre compagnia di giovani che si aggirava in continuazione per le vie del centro.Chiesti i documenti, i ragazzi si sono mostrati subito nervosi e i militari hanno intuito che c’era qualcosa che non andava. Il gruppo di giovani sono stati sottoposti apersonale ed è stato ispezionato il veicolo. Indosso a uno di loro è stato trovato un involucro contenente circa 200 grammi di sostanza stupefacente, di. Il giovane, A.B., 22 anni, nato in Burkina Faso, residente Spilimbergo è stato arrestato per detenzione diai fini diGli altri due giovani che erano con lui, il conducente del veicolo e il secondo passeggero, sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato, in concorso. Si tratta di M.M.R.M., uno studente di 21 anni, cittadino francese residente a Spilimbergo, e di un diciasettenne di origini romene, studente di Spilimbergo. La droga è stata posta sotto sequestro. I carabinieri ritengono il 22enne un corriere di droga.