AZZANO DECIMO - Non solo una canzone, una carezza per chi l’ascolta e un progetto di vita: “Ricominciare ancora” è il nuovo singolo di Arisa, canzone che dà nome anche allo spettacolo-concerto che la cantante lucana porterà in Friuli alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, festival organizzato dal Comune di Azzano e che quest’anno traguarda la ventesima edizione assieme a due artisti italiani, Giovanni Allevi in concerto venerdì 4 e appunto Arisa sabato 5 settembre.

«Ricominciare ancora è una canzone che mi ha aiutato tantissimo durante il lockdown – racconta Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa – La ascoltai la prima volta due anni fa, mi piacque da subito ma non andava bene per il disco a cui stavo lavorando. Durante i mesi di chiusura mi ha dato molta forza, specie per il testo di incoraggiamento. Mi sono confrontata con Claudia Franchini (autrice con Federica Abbate) e mi sono ripromessa di inciderla. Inoltre segna per me una vita nuova come donna, come artista e come essere umano».



Questo brano inaugura la sua decisione di avviare una propria etichetta musicale, la Pipshow, e lasciare le major. Perché questa scelta?

«La vita ci mette davanti alla condizione di avere delle cose ma di non averne altre. Quando si prova quella sensazione di non essere compresi, di sentirsi ingabbiati, bisogna rimboccarsi le maniche senza dare sempre la colpa agli altri. Questa mia nuova avventura spero possa essere anche di sprone ad altre persone, ad avere fiducia in sé e fare ciò che si ritiene giusto, senza paura. Io ho spesso paura soprattutto di sprecare la mia vita, credo però che la paura sia il primo step per trovare il coraggio. E come donna mi piace l’idea di occuparmi di me musicalmente e di avere coraggio».



Durante l’emergenza dovuta alla pandemia ha destinato gli introiti del singolo “Nucleare” (inciso con l’artista Manupuma) al progetto Maternità Covid-19 della Fondazione Francesca Rava, di recente si è espressa sul desiderio di un figlio. Quanto influisce la maternità nel percorso umano e lavorativo?

«In quei mesi tutti noi abbiamo cercato di fare il possibile per essere utili, questa iniziativa necessitava di un manifesto che potesse darle forza. La maternità non è un percorso obbligato. L’istinto materno appartiene a ciascuna donna che lo declina in modo diverso, non per forza avendo un figlio. Credo anzitutto di voler essere una donna equilibrata, per poter essere una madre equilibrata».



Come in uno dei suoi ultimi post su Instagram in cui ha mostrato la sua fisicità, lei spesso è portavoce di posizioni per la valorizzazione del corpo. Cosa ne pensa degli attacchi violenti alla modella armena Armine Harutyunyan scelta da Gucci?

«Ho trovato molto bello che questa ragazza sia considerata tra le più belle al mondo. La bellezza è diversità e personalmente da donna trovo belle tutte le donne, non mi risparmio nel dirlo, specialmente quando ho la sensazione che una donna o una ragazza possa avere dubbi su di sé. La donna non è mai stata facilitata e sa di essere sempre giudicata. A 38 anni ho deciso di esorcizzare le parti di me che non mi piacciono e mai come adesso mi sento una donna vicina alle altre donne. Il giudizio fisico c’è dappertutto ma credo sia particolarmente forte in Italia. Nel mondo ci sono canoni di bellezza molto variegati, pensi ad Adele o al fascino di Lady Gaga. In Italia credo sia più difficile che altrove, forse perché siamo un Paese molto maschilista, in cui le donne si fanno molto condizionare dal giudizio degli uomini e delle stesse donne, da cui spesso provengono la maggior parte degli attacchi sui social».



Lei stessa ne ha ricevuti. Come li sopporta?

«Io mi sono strutturata. La vita mi ha portato a superare tante cose, anche sul piano personale. Sono molto “centrata” su di me, conosco limiti e valori. Questo mi basta per andare avanti, per proseguire lungo la mia strada».



In “Ricominciare ancora”, la sua voce è delicata, cristallina, ben lontana dagli sfoggi di potenza. È una scelta stilistica che corrisponde a una scelta di vita?

«In questo brano volevo una carezza, una voce sottile, la canzone è il tramite attraverso cui si comunica con le persone in maniera nitida ciò che si ha in testa. Mogol scrisse che l'emozione non ha voce, quando si canta il tecnicismo vocale non conta, anzi può diventare fastidioso. Preferisco affidarmi al senso delle cose che voglio comunicare. Tutti noi vogliamo far prevalere la propria voce su quella degli altri. Io sinceramente faccio il mio, non mi interessa, gioco un altro campionato».