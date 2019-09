Insultati e minacciati dai genitori: a Pordenone nessuno fa più l'arbitro

di Marco Agrusti

PORDENONE - Vessati, insultati, quando va bene solo presi in giro. Mai applauditi. E adesso glipordenonesi sbattono la porta e se ne vanno, al ritmo di un 10 per cento l'anno, la stessa percentuale che si riferisce alle unità in meno che nel 2019 hanno frequentato il corso per diventare fischietti. La colpa è divisa a metà, tra tribune piene di genitori violenti e maleducati e squadre fatte da giovani che credendosi campioni pensano di poter trattare l'ufficiale di gara come uno zimbello. Così, schiavo di giocatori e pubblico che con lo sport hanno poco da spartire, il calcio giovanile e di paese rischia un duro colpo: a Pordenone, ad esempio, stanno per sparire gli arbitri della categoria Giovanissimi. Le società dovranno organizzarsi con direttori di gara propri, in una sorta di retrocessione culturale che non si pensava di essere costretti a vivere.