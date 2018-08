PORDENONE - Dà fuoco al distributore di carburante, mettendo mezza città a rischio. Voleva vendicarsi, ha spiegato, per un mancato rifornimento che si sarebbe verificato in precedenza. Un operaio pordenonese di 50 anni, M.R., è stato beccato dai carabinieri di Pordenone e deunciato per danneggiamento.



L'operaio, dopo aver inserito 5 euro nella colonnina dell’erogatore automatico di un distributore di benzina, ha versato interamente in terra il carburante, dandogli fuoco, per provocare danni all’intero impianto. I fatti risalgono alla mattina del 16 agosto, quando le immagini di sorveglianza del distributore “Q8” di via Grigoletti 92, immortalano alle 5.30 la scena di un uomo che arriva a piedi, indossando abiti da lavoro, il quale dopo aver inserito la banconota nella macchina accettatrice, con la pistola cosparge a terra la benzina, appicca il fuoco e fugge precipitosamente. La benzina in fiamme prende fuoco immediatamente, procura bruciature anche ai vestiti dell'uomo, annerisce le colonnine del carburante e distrugge un cartellone pubblicitario: danni modesti tutto sommato, circa mille euro, ma poteva andare peggio. Le fiamme, esaurita la benzina sparsa per terra, si sono estinte da sole.



A seguito della denuncia sporta dall’esercente, i carabinieri di Pordenone, dall'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare alcuni particolari degli indumenti indossati dall’autore del reato , dai quali sono risaliti al luogo di lavoro dell'operaio e conseguentemente, nell’immediatezza dei fatti, alla sua identificazione. Perquisendo la casa dell'uomo, i carabinieri hanno trovato anche gli indumenti e le scarpe, riportanti evidenti segni di bruciatura.

Il video delle telecamere di sorveglianza è pazzesco: si vede l'uomo che arriva, che mette i soldi nella macchinetta, che sparge la benzina per terra senza nemmeno curarsi di non camminare sulla pozza di benzina, poi si guarda in giro, dà fuoco e scappa a gambe levate, inseguito dalla fiammata.