SAN VITO - Che l'anziano fosse stato interdetto nessuno, nel paese d'origine, Vittoria in provincia di Ragusa, lo sapeva. I soldi ricevuti? Non una donazione, ma il corrispettivo per l'acquisto di un appartamento per il quale vi era ancora un contratto preliminare. Così si sono difesi due coniugi siciliani a processo per sospetta circonvenzione di incapace, vittima un 85enne originario di Vittoria residente a San Vito al Tagliamento. Ieri l'avvocato Davide Iacono del Foro di Gela ha insistito per l'assoluzione. Ma ai 4 anni di reclusione chiesti dal sostituto procuratore Maria Grazia Zaina, il giudice Eugenio Pergola ha risposto infliggendo 3 anni e 9 mesi di reclusione a Roberto Moscato, 59 anni, di Vittoria e 3 anni e 2 mesi alla consorte Giovanna Segreto (52). Entrambi sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Il giudice ha inoltre disposto la confisca della somma sottoposta a sequestro preventivo (157mila euro), fatto salvo che non spetti a chi ne abbia diritto.

LA VICENDA

I fatti contestati sono stati commessi tra il 2019 e il 2020. La vittima, per i vuoti di memoria e il deterioramento psico-fisico di cui soffriva, era seguito dal 2018 da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare di Pordenone. A insospettirsi erano stati i Servizi sociali di San Vito. L'anziano era sparito, non lo trovavano. Sono stati i carabinieri a rintracciarlo nel paese d'origine, a Vittoria. Quando dai conti correnti postali sono emersi due bonifici per un totale di 157mila euro, di cui uno fatto online, sono cominciate le indagini. I due imputati si sono sempre dichiarati estranei alle accuse. Secondo la ricostruzione dell'accusa, i coniugi siciliani erano esposti per un importo di 160mila euro e avrebbero raggiunto un accordo con la vittima per il pagamento a favore di Siena Npl, società incaricata di riscuotere crediti inesigibili o deteriorati da parte del Monte dei Paschi di Siena. La Procura ritiene che l'anziano sia stato indotto a trasferirsi a Vittoria, dove sarebbe rimasto sotto il controllo degli imputati. Tra novembre e dicembre 2019 la vittima sarebbe stata spinta a effettuare rimborsi di buoni postali e polizze vita per quasi 120mila euro senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il 21 febbraio 2020 sarebbe stato accompagnato in Posta a San Vito per disporre il bonifico da 154mila euro a Siena Npl, i successivi tremila euro sono stati versati con un'operazione online.

LA DIFESA

Ieri l'avvocato Iacono ha ricordato che i coniugi non sapevano che l'anziano avesse un amministratore di sostegno. «Quest'ultimo - ha osservato - non ha mai comunicato in Posta di essere stato nominato dal giudice e l'anziano continuava a gestire i suoi conti liberamente». I due imputati ieri condannati dal Tribunale di Pordenone in passato erano già stati indagati per l'ipotesi di circonvenzione di incapace, vittima sempre l'ultraottantenne di San Vito, ma il caso era stato archiviato per intervenuta prescrizione. L'anziano, che non è tornata a San Vito, è tuttora seguito da un amministratore di sostegno che è stato nominato dal Tribunale di Ragusa.