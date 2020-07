Perde il controllo dello scooter elettrico sulla discesa: anziano muore all'istante

FRISANCO - Un uomo, di 89 anni, di Frisanco è morto in un incidente stradale accaduto questa mattina, 3 luglio, nella frazione di Poffabro, non lontano dalla sua abitazione. Secondo una ricostruzione dei Carabinieri, l'anziano si trovava alla guida di un veicolo elettrico per disabili quando ha perso il controllo affrontando la discesa nella zona del monastero ed è uscito di strada.

Sul posto per i soccorsi l'equipe medica del 118, giunta con un elicottero e con un'ambulanza dall'ospedale di Maniago. L'uomo è deceduto all'istante e i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Per favorire l'azione dei sanitari, hanno operato anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago.