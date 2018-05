«Pregiudicati cercansi per recupero crediti», l'annuncio fa boom

di Alberto Comisso

PORDENONE Cercansi candidati provenienti da diversi settori per posizioni di quadri impiegati da ricollocare nel mercato del lavoro. Sin qui nulla di strano nell’annuncio pubblicato dallo psicologo pordenonese del lavoro Denis Magro. È però il passaggio successivo ad aver attirato l’attenzione di quanti stanno cercando un’occupazione. Il candidato deve essere diplomato o laureato ma con un specifica precisa: pregiudicato. Perchè pregiudicato? perchè il ramo in cui potrebbe essere collocato è quello del “recupero crediti”.



Non è uno scherzo, come qualcuno inizialmente aveva pensato. È un annuncio reale, che lo stesso Magro, pordenonese, 40 anni, ha pubblicato ieri mattina su una decina di siti internet specializzati dai quali altre piattaforme virtuali hanno "pescato" l’avviso. Tanto che nel giro di qualche ora le visualizzazioni sono state centinaia. Oltre al fatto di avere la fedina penale sporca, requisiti fondamentali sono la conoscenza della lingua inglese e l’esperienza pregressa.



«Negli ultimi tempi – sottolinea Magro – siamo stati contattati da diverse aziende che faticano a farsi pagare dai clienti. Nemmeno l’invio di raccomandante a firma di un legale ha funzionato. Mandare avanti nella trattativa un pregiudicato, forse, farebbe un certo effetto perchè oltre alle competenze serve anche un pizzico di “determinazione”.

