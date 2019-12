Anna, ragazza alla pari negli Usa: la sua clip sui social americani le vale un premio

Viaggia all'estero, pubblica un video on-line della sua esperienza e vince un importante premio. Sicuramente un buon inizio per la sacilese Anna Cusin che, alla fine del suo percorso scolastico "trevigiano" (all'Alberghiero di Vittorio Veneto), ha deciso di superare le classiche difficoltà post-maturità preparando le valigie e partendo per una nuova ed inedita avventura.

La ventenne ha aderito al progetto internazionale Au pair, riconosciuto - tra gli altri enti - dal Dipartimento Stato americano (conosciuto in italiano come ragazza alla pari) andando a vivere per dodici mesi in una famiglia di un Paese straniero. Attivo in America dal 1988, questo programma prevede un anno di inserimento e di lavoro per imparare una nuova lingua all'interno di un nuovo ambiente. In cambio di una stanza privata e una paghetta, la ragazza che aderisce a questa iniziativa si occupa dei bambini della nuova casa e svolge attività domestiche interagendo con i parenti ospitanti. Così, dopo il volo negli Stati Uniti del 26 agosto (direzione San Diego), Anna si è subito ambientata con la realtà d'oltreoceano. Non solo. Una volta maturata una certa disinvoltura e confidenza, ha deciso di aderire al contest relativo alla sua esperienza, A day in the life of an au-pair, ossia una sorta di reportage per mostrare la giornata-tipo di una ragazza alla pari, non solo nelle faccende, ma anche nel tempo libero.

SUL PODIO NEGLI USA

Una clip che è piaciuta alla commissione e così la sacilese si è classificata al secondo posto finale negli Stati Uniti, davanti a colleghe turche, venezuelane, sudafricane, brasiliane e di altre nazionalità. Un riconoscimento che vale a livello economico un buono spesa anche se simbolicamente conta molto di più dei dollari messi a disposizione. «Sono davvero felice ha commentato la giovane perché non mi aspettavo questo riconoscimento. Producendo questo video ho capito che mi piace un sacco riprendere, fotografare ed editare, mi sento fiera per tutto quello che sto facendo. Ne è valsa la pena, soprattutto per la determinazione e l'impegno messo». Tutte queste opportunità la stanno agevolando in un percorso che inizialmente non pareva così semplice. Anche perché, per lei, si trattava di un viaggio lungo, sia nello spazio che nel tempo. Dovrà infatti rimanere in America almeno fino ad agosto 2020, con possibilità di rinnovo per altri mesi. «Mia sorella Giulia, che ha due anni più di me - racconta Anna - è stata una Au pair dal 2017 al 2018 a Denver e di fatto lei stata un po' la mia ispirazione. Nel corso della sua permanenza ero andata a trovarla passando anche per Los Angeles. Mi sono innamorata subito di questo nuovo mondo e della sua famiglia, compresi i bambini che le erano stati affidati». Il passo tracciato dalla più grande, dunque, è stato fondamentale per Anna. «Sono sempre stata un po' chiusa in me stessa ammette - ed abituata ad avere i miei amici senza sapere cosa ci fosse all'esterno della mia bolla di confort. Proprio per questo ho scelto di partire ed ora eccomi qua, con una host family composta da mamma, papà e due bellissime bambine di cinque e due anni che adoro, oltre ad una città, San Diego, che posso chiamare casa».

TANTE ADESIONI

La liventina è solamente una delle molte in Italia che aderiscono al progetto Au Pair. Non solo nei paesi a stelle e strisce, ma anche in tutti gli altri continenti. Curiosità: quasi tutte sono ragazze. Tra i requisiti richiesti, avere un'età compresa tra i 18 e i 26, una buona conoscenza della lingua inglese, un diploma di scuola media superiore, patente di guida, almeno due esperienze referenziate come babysitter, non essere fumatrici, essere in buona salute, non avere figli.

Ultimo aggiornamento: 25 Dicembre, 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA