I tre primari di Anestesia del Fvg smentiscono il sindacato: "I posti di Terapia intensiva sono 175, ci sono tutti"

PORDENONE E UDINE - I Direttori dei Dipartimenti di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali HUB di Pordenone, Trieste e Udine che stanno gestendo l’emergenza COVID dei pazienti di Terapia Intensiva dall’inizio della pandemia, smentiscono categoricamente quanto sostenuto dal dr. Alberto Peratoner, Presidente AAROI-EMAC del Friuli Venezia Giulia, in merito al numero dei posti letto di Terapia Intensiva, confermando che l’incremento dei 55 posti letto stabilito dal Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza COVID, è reale e va a sommarsi ai 120 posti letto già esistenti in Regione e che, nella loro totalità, sono destinati alla gestione di tutti i malati critici intensivi. Analoghe considerazioni valgono anche per la disponibilità dei posti letto semi intensivi.

Ultimo aggiornamento: 14:17

