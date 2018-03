Sono vostri l'anello e le monete da collezione? Chiamate la Questura

di Paola Treppo

PORDENONE - ​Sono vostri questoe questedain? Chiamate la questura di Pordenone. Gli oggettisono stati rinvenuti e sequestrati nel corso di una attività investigativa svolta dal personale della Divisione polizia anticrimine. Si tratta con ogni probabilità di beni. Si tratta di un anello in oro con delle pietre lavorate ee di quattro monete in oro da collezione.Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico che è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13.30. Per info al telefono il numero è 0434.238502.