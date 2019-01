La storia del friulano che vende case da sogno a New York

di Marco Agrusti

PORDENONE - Secondo i dati del Daily Mail, a New York ci sono un milione di micro-case, nelle quali vivono circa 1,8 milioni di single. Il costo medio di un appartamento a Manhattan è arrivato a 1,7 milioni di dollari. Allargando l'indagine a tutta la metropoli si arriva a un prezzo medio di 410 mila dollari (350 mila euro circa): per comprarne una, in poche parole, bisogna guadagnare almeno 92 mila dollari all'anno. Roba da ricchi, d'altronde il mito non poggia su piedi d'argilla. La Grande Mela è ancora la regina del glamour, e viverci è un lusso. Lavorarci per molti è un sogno, costruire lì il proprio successo è il massimo che si possa chiedere. Si arriva così al vertice della piramide, dove l'aria rarefatta la respira solo chi ce l'ha fatta. E nella hall of fame (gli americani chiamerebbero così la galleria del successo) c'è anche un pordenonese.IL RACCONTOLa storia ha un nome e un cognome: Andrea Pedicini, il boss dell'immobiliare newyorchese.