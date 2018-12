Morto Amos Oz, scrittore israeliano: aveva 79 anni. Il ricordo di Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto lo scrittore e saggista israeliano. Aveva 79 anni ed era malato di cancro. Lo riferiscono i media dello Stato ebraico.In una breve nota, la figlia dello scrittore, Fania Oz-Salzberger, ha scritto: «Il mio amato padre è morto a causa di un cancro dopo un rapido peggioramento, serenamente nel sonno, circondato dai suoi cari». Nato a Gerusalemme il 4 maggio del 1939, lo scrittore - autore di 18 libri, tra cui la sua autobiografia «Una storia di amore e di tenebra» - viveva ad Arad.Oz è stato ospite più volte a Nordest, a Venezia ma anche a Pordenonelegge: nel 2007 ricevette in municipio a Pordenone il Sigillo della città dalle mani del sindaco di allora, Sergio Bolzonello e lasciò questa frase sul libro d'onore del Comune: “Al Consiglio e ai Cittadini di Pordenone, che ospitano il meraviglioso festival Dedica calorosi saluti da Arad, la mia città situata nel deserto Israeliano: Arad è persino più piccola di Pordenone e addirittura più antica, ma non così bella come la vostra deliziosa città".