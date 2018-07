Amore nato sui pedali, il fatidico Sì e poi la Luna di miele in bici fino a Londra

di Clelia Delponte

PORDENONE Un amore nato sui pedali, che suggella 25 anni di convivenza con matrimonio e viaggio di nozze in bicicletta. È una storia che non passa inosservata, quella di, che ieri è partita per il suo viaggio di nozze assieme asul percorso Budoia - Parigi Londra. Ad accompagnarli, fino a Conegliano, nella prima tappa (Bassano del Grappa), anche una delegazione di Aruotalibera. Poi rimarranno soli ad affrontare 1700 km suddivisi in circa 90 km al giorno. Dopo Bassano del Grappa percorreranno la ciclabile della Valsugana, poi la ciclabile della Val Venosta, arriveranno al Lago di Costanza da dove prenderanno la ciclabile lungo il Reno. In Francia attraverseranno la Borgogna e la Champagne per arrivare a Parigi, da dove parte la ciclabile fino a Londra. Il volo del rientro in Italia è fissato per il 19 agosto. Un viaggio impegnativo, ma Francesca e Massimo sono ben allenati. Da diversi anni fanno le vacanze in bicicletta, inoltre Francesca tutti i giorni va al lavoro in bici da Budoia a Pordenone.Galeotta fu la bicicletta. «Il nostro primo appuntamento racconta fu per....