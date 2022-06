Una volta c’erano candidati capaci di vincere da soli. Riuscivano a portare a casa tante preferenze che ribaltavano completamente la prospettiva e pesavano poi sulle scelte che il partito doveva fare. Alvaro Cardin, quando ancora i sindaci li decideva il partito di maggioranza relativa (la Dc tanto per intenderci), era riuscito a racimolare oltre 8 mila preferenze. Il più vicino non arrivava a duemila. Ma erano altri tempi, quando a votare andava più dell’ottanta per cento del corpo elettorale e soprattutto i candidati battevano palmo a palmo il territorio. C’era anche chi, Maurizio Salvador tanto per fare un nome, oppure Gianfranco Moretton, sapevano strada per strada chi avrebbe votato per loro. E i conti delle preferenze, fatti prima del voto, erano poi confermati dallo spoglio.

Da qualche anno (fatte salve le Regionali dove c’è ancora una caccia serrata) le maratone dei candidati per accaparrarsi i voti personali sono trasformate. Per prima cosa è drasticamente calato il numero degli elettori, poi c’è la preferenza di genere e infine, salvo ancora qualche cane da tartufi (pardon preferenze), nessuno batte sistematicamente il territorio e si affida molto di più ai social. Queste ultime amministrative, salvo qualche nome che ha veramente aperto una breccia nel cuore degli elettori, sono state caratterizzate da numeri esigui di voti personali, anche nei Comuni più grandi. Ecco, comunque, i re delle preferenze, anche se la maggioranza di loro non ha la corona.

IL QUADRO



Chi senza dubbio si è distinto è stato il sindaco uscente di Maniago, Andrea Carli che per aiutare il suo alfiere (era il vicesindaco) Umberto Scarabello, ha deciso di ripresentarsi in lista correndo senza paura. Ha portato a casa 673 preferenze. È il più votato dell’intera regione e ha superato anche candidati che correvano in Comuni più grandi. Evidentemente l’ex sindaco ha lavorato bene e a Maniago è successo quello che era accaduto a Pordenone alla fine del secondo mandato di Bolzonello. Anche l’attuale consigliere regionale si era candidato per spingere Claudio Pedrotti. E c’era riuscito. Chi è “proprietaria” di poco meno di mezza lista civica è Lorella Stefanutto che ad Azzano Decimo era vicesindaco ed era pure iscritta al Pd. Ha lasciato la sua vecchia casa (politica s’intende) e si è imbarcata sul vapore di Paolo Panontin. La lista ha preso 937 voti, lei da sola 433 preferenze.

Tutti gli altri candidati arrivati primi nei Comuni pordenonesi e friulani in cui si è votato, sono a distanze siderali da Carli e Stefanutto. A Tarvisio il primo è stato Alberto Busettini con 196 preferenze, lui è il re, ma il suo candidato sindaco non ce l’ha fatta a vincere. A Cervignano Alessio Zambon de “Il Ponte” ha spinto Andrea Zampar sulla poltrona di sindaco “aiutandolo” con 425 preferenze, a Lignano il primo è stato Luca Fanotto, sindaco uscente. A lui le cose non sono andate benissimo visto che ha portato a casa 136 voti personali. È il primo, ma il peso è pochino. A Buja Stefano Bertagna ha vinto la corsa personale con 169 voti, mentre a Tricesimo è stata una donna, Alessandra Vanone con 193 preferenze a mandare Baiutti sulla poltrona più importante del Comune. A Tolmezzo, capoluogo della Carnia il conto delle preferenze è andato a Francesco Brollo che ha preso 283 voti con la lista C’entro. A Codroipo Nardini che è arrivato al ballottaggio deve ringraziare, tra gli altri, Giacomo Trevisan che ha conquistato 431 preferenze. In provincia di Pordenone a Fontanafredda, Antonio Taiariol è il primo con 258 voti e ha contribuito a far volare il sindaco Pegolo. A Casarsa è stato Samuele Mastracco con 126 preferenze a contribuire in maniera determinate a far vincere Colussi, mentre a Prata è una leghista la regina delle preferenze, Katia Boer. Ne ha prese 131. Infine Aviano. La corsa dei voti personali l’ha vinta Giuseppe Ragozzino con 161 preferenze.

Non ci sono più i candidati di una volta, verrebbe da dire, ma è vero che nel frattempo sono cambiate tante cose. Resta il fatto che chi si candida, se vuole preferenze, deve essere conosciuto e credibile, ma soprattutto abbandonare i social e andare casa per casa a mostrare la faccia.